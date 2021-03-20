“ديزني لاند” تعيد إفتتاح أبوابها في كاليفورنيا الشهر المقبل

أعلنت مجموعة ديزني في بيان لها، إعادة نشاط مدينتاها الترفيهيتان في كاليفورنيا، في 30 إبريل المقبل، وذك بعد أن تم إقفالهم لأكثر من عام بسبب انتشار الفيروس العالمي”كوفيد-19″.

وأفادت المجموعة أن “ديزني لاند بارك” و”ديزني كاليفورنيا أدفنتشر بارك” ستفتحان بسعة محدودة، وبالنسبة للفنادق فسيعاد فتحها في اليوم السابق، ولكن بسعة محدودة.

وقال الرئيس التنفيذ للمجموعة بوب تشابك: “لمسنا حماسة الناس ورغبتهم في العودة إلى متنزهاتنا في أنحاء العالم كافة” وأضاف “أعتقد أن الناس يصبحون أكثر ثقة في قدرتهم على السفر بعد تلقيهم اللقاح”.

كما أوضح أن إعادة فتح المجمع تستلزم خصوصاً استدعاء أكثر من 10 آلاف موظف وضعوا في حالة بطالة فنية منذ بداية الوباء، وتدريبهم على العمل وفقا للمتطلبات الجديدة لولاية كاليفورنيا.

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