أيمن الهوني.. فنانٌ ليبي من طرازٍ خاص

الاسم: أيمن الهوني

طفولته/ الأصول:

جنوب ليبيا تحديدًا مدينة هون،

وإلى سن التاسعة بمدينة طرابلس

ومنها انتقل بصحبة الأسرة إلى مدينة بنغازي.

الهواية:

الموسيقى والغناء والتلحين

البدايات:

تعلّم مبادئ الموسيقي في المرحلة الابتدائية حيث اشترك في فريق المدرسى الموسيقِي وتعلّم آلة الأكورديون واستمر في النشاط المدرسي حتى تعلّم آلة القيثار في المرحلة الإعدادية

المرحلة ما بعد البدايات:

قام بتأسيس أول فرقة موسيقية، تحت اسم فرقة الأمل في السنة الأولى من المرحلة الثانوية ومجموعة من زملائه ٔه بالمدرسة وكانت بقيادته، حيث شجع زملائه على تعلم العزف والغناء خاصة مع مساعدة المدرسة بتقديم الآلات الموسيقية والقاعة للتدريب وقد كانت أفضل عون لأفضل انطلاقة، رغم أن البداية كانت عشوائية غير منظمة وبدون توجيه مع ذلك فانهم قد وصلوا إلى مرحلة جيدة مع الفرقة المتواضعة ولقد لاقت ترحيب واستحسان ورواج حينها.

مرحلة ما بعد الثانوية:

توجه إلى قبرص وبحكم العائلة الصحفية العريقة، فقد ساعده ذلك على حب الرسم الكريكاتوري الذي مارسه كثيرا داخل مطابع العائله في طرابلس وبنغازي، حيث عمل حينها مع صحيفتي الحوار في اليونان وصحيفة صوت الناس بقبرص صحبة أشقاء والده ، وصادف ذلك وجود الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم رئيسا لتحرير صحيفة صوت الناس والتي عمل بها لمدة العام والنصف إلى العامين ولكن وبعد هذه المدة وجد أن الرسم الكاريكاتيري لم يكن هدفه وما يصبو إليه فتوجه عائدا إلى ليبيا بعد أ إتمام دراسة “إدارة الأعمال”، لفترة، حيث مكث في ليبيا لبعض الوقت قبل أن يغادر إلى جمهورية مصر حيث أمضى في القاهرة لفتره استطاع فيها تكوين قرار من خلال اطلاعه علي اجواء الموسيقي هناك وشكل الوسط الفني وكثير من المعلومات التي كانت تنقصه للاحتراف الحقيقي.

العوده إلى ليبيا

حيث كون فرقته الاحترافية الأولى بعد عودته الي ليبيا وكانت تحت اسم “فرقة الأصدقاء” وقد كونها من مجموعة من الأصدقاء الذين شجعوه على العودة لتأسيس تلك الفرقة الجديدة حيث كانت منطقة نشاطها مدينة بنغازي وهي القاعدة التي انتشرت منها الفرقة إلى ربوع ليبيا وأحيت العديد من الحفلات العامة والخيرية وافتتحت العديد من الأماكن المهمة داخل أرض الوطن من فنادق وقرى سياحيه وجامعات.

وبعد كل هذا النجاح والتألق لأعوام توجه إلى القاهرة مرة أخرى فالعام 1992 وأقام فيها لفترة تعدت العشرة أعوام حيث أكمل دراسته في مجال برمجيات الكومبيوتر وفي نفس الوقت بدأ بالتعارف على الوسط الموسيقي في جمهورية مصر العربية من موسيقيين إلى شعراء وملحنين إلى مطربين إلى مهندسي الصوت، إلى جانب سعيه المستمر لدراسة هندسة الصوت وبعض الدراسات الحره في الموسيقي وبالفعل في فترة نهاية التسعيتيات استطاع أن يكمل دراسته في مجال هندسة التسجيلات الصوتيه

وفي نفس الفترة عمِل بالتلحين إلى جانب صداقته بالفنان المصري احمد الجبالي حيث قدم له العديد من الالحان الي جانب تأسيسهم معاً لفرقة موسيقية حيث قدموا سويا العديد من الحفلات داخل القاهرة وخارجها وعلى ضفاف البحر الأحمر والعديد من المناطق داخل مصر.

ايضا كانت له العديد من الأعمال كعازف قيتار في عدة اعمال للفنان حميد الشاعري وغيره من الفنانين وتعامل مع عدد كبير من الشعراء منهم الشاعر أيمن بهجت قمر والشاعر مصطفى زكي والشاعر عنترة هلال والشاعر عبدالحميد نجم والشاعر عبدالرحمن ابو سنه والشاعر رضا زايد والشاعر وليد الشاعري وغيرهم من الشعراء المتمرسين والمتألقين في هذا المجال.

وفي نفس الفترة، وخلال زيارته إلى وطنه ليبيا وبحكم حبّه للعمل مع الأطفال وخصوصًا الأعمال الموجهة إلى الطفل العربي والليبي بشكل خاص؛ فقد ساعده هذا الحب على الدخول لمجال أغنية الطفل إلى أن ترأس شعبة الطفل في بنغازي بتكليف مباشر من مسؤولي الإعلام الليبي حينها وقدم العديد من الأعمال من خلال مسارح الطفل.

عمل في مجال الموسيقى التصويرية لفتره حيث عُرضت جُل أعماله في العديد من المهرجانات الدولية سواء في الدول المجاورة مثل تونس والمغرب ومصر ولبنان وايضا بعض الدول الأوروبية وايضا طرحت بعض من موسيقاه التصويرية في دول مثل إيطاليا.

المسرح والفن عند أيمن الهوني:

تحصل على عدد من الجوائز من خلال أعماله المسرحية كان من بينها مسرحية “الطيب الشيطان” والتي حصل من خلالها على جائزة ثاني أحسن تأليف موسيقي إضافة إلى تحصله على الجائزة التقديرية في مهرجان الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية سنة 1998 وتكريمه بحصوله على أعلى درجة في التأليف الموسيقى التصويرية بالمهرجان المسرحي التاسع في طرابلس ليبيا عن مسرحية “فليسقط شكسبير”، والتي طُلبت للعرض لعدة مرات في المملكة المغربية تحديدا مدينتي تطوان و مكناس، فقد كان لمجال الموسيقى التصويرية الجانب المهم عنده ويهواه كثيرًا لكونه صاحب مخيلة موسيقية مختلفة مكّنته من التفوق والتميز في هذا المجال، فقد فتح مجال الموسيقى التصويرية أمامه الافاق والخيالات في التلحين فقد تشعب فيه، وهذا ما دفعه لتلحين أغلب أعماله الفنية.

شارك في العديد من المهرجانات الدولية والعالمية من خلال الترحال ما بين الدول العربية إلى أوروبا وأمريكا إلى جنوب أفريقيا.

الإصدارات:

الإصدار الأول- “غزلاني” 1998

الإصدار الثاني- “رومانسيات” 2001

الإصدار الثالث- “عشق وليل” 2002

الإصدار الرابع- “مش متخيل” 2004

الإصدار الخامس- “كلام العين” 2008

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