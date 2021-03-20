تسريبات حول شكل هواتف آيفون القابلة للطي

أفاد موقع LetsGoDigital المتخصص بشؤون التقنية والإلكترونيات الحديثة أن شركة آبل تعمل حالياً على تطوير جيل جديد من الهواتف الذكية القابلة للطي بعد أن حظي هذا النوع من الهواتف على شعبية واسعة خلال العامين السابقين.

وبحسب التسريبات فإن الهاتف سيحصل على شاشات OLED مرنة، تشبه في تصميمها أجهزة RAZR من موتورولا وسيكون هيكلها مشابهاً لهياكل هواتف آيفون 12 لكنها تطوى من منتصفها، وحواف الهيكل المعدنية متطابقة لحد ما أيضا.

وستثبت كاميرا أساسية ثلاثية العدسة على الواجهة الخلفية عند طي الهاتف ستظهر شاشة صغيرة مربعة الشكل مقاسها مساو لمقاس الإطار الذي ثبتت فيه عدسات الكاميرا، ومن المتوقع أن يطرح خلال العام القادم بسعر 1200 دولار.

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