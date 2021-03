دبابة إيطالية تطلق قذيفة بالخطأ وتتسبب في تدمير مزرعة وقتل عدد كبير من الدجاج

دبابة تابعة للجيش الإيطالي أطلقت قذيفة على مزرعة دواجن في شمال شرق البلاد خلال مناورة تدريبية، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من الدجاج وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، وفقما أفادت وكالة “أنسا” الايطالية للأنباء.

ووقع الحدث عندما كانت دبابة “تشينتاورو” المضادة للدبابات التابعة للواء “بوتسوولو دل فريولي” تشارك في مناورة ليلاً في ميدان عسكري بالقرب من فيفارو، على بعد نحو ساعة بالسيارة شمال البندقية.

وقتل عدد كبير من الدجاجات جرّاء سقوط القذيفة، فيما انهار جزء من المبنى الذي كان يؤويها. وفتح المدعي العام في مقاطعة بوردينوني تحقيقا وأوقف من الخدمة المدرعات الأربع التي كانت تشارك في هذه التدريبات.

