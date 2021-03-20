هواتف أونور الرائدة ستأتي باسم أونور ماجيك، وستتفوق على هواتف P و Mate

كما نعلم جميعًا، شركة أونور قد انفصلت بشكل كامل عن شركة هواوي، وهو ما جعل الشركة تعمل بشكل مستقل تمامًا وكأنها أي شركة أخرى منافسة، وبعدنا كشفت الشركة عن هواتف أونور V40، من ناحية أخرى، يبدو أن الشركة قد قررت تغيير اسم سلسلة هواتفها الرائدة، لتأتي باسم أونور ماجيك.

سلسلة هواتف أونور ماجيك الرائدة

صرّح السيّد Zhao Mng المدير التنفيذي لأونور حاليًا أن الشركة ستكشف عن سلسلة هواتف رائدة جديدة تحت اسم أونور ماجيك كما سلف الذكر، وهذه السلسلة ستأتي لاستبدال سلسلة هواتف أونور V وستكون منافسة بشكل رئيسي للهواتف الرائدة من الشركات الأخرى، وخصوصًا من هواوي وتحديدًا هواتف Mate وP.

صرّح أيضًا المدير التنفيذي للشركة بأن هواتف الشركة الرائدة الجديدة ستتخطى هواتف هواوي P وهواوي Mate من حيث المبيعات والنجاح، وهو تصريح شجاع في واقع الحال، نظرًا لنجاح هذه السلاسل لدى هواوي.

لا نعرف وضع العلاقات بين هواوي وأونور حاليًا، حيث أن تقارير تقول أن الشركتين قد انفصلتا بالكامل، وتقارير أخرى تقول أنهم لازالا مرتبطين في السر، وفي الواقع لا أحد يعلم، لكن حاليًا نتوقع أن يأتي هاتف Honor Magic 3 قريبًا، وهو الذي سيأتي مع مواصفات رائدة من جميع النواحي بما في ذلك معالج سنابدراجون 888.

ما سيجعل موقف أونور أقوى من هواوي هو دعم هواتفها لخدمات وتطبيقات جوجل، لكن حتى الآن لم تظهر مؤشرات على مستوى نجاحها.