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استبعاد “صخر” من الجزء الخامس من مسلسل الهيبة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت مصادر مقربة من شركة الصباح استبعاد النجم السوري أويس مخللاتي عن الجزء الخامس من مسلسل الهيبة.

وقالت المصادر إنّ خلافاً وقع بين “صخر” والشركة المنتجة دفعها لاستبعاده، وأشارت إلى أنّ هذا الخلاف كان موجوداً في الأجزاء السابقة وكانت الشركة تقوم بحله في كل مرة.

ومن المتوقع أن يبدأ الجزء الخامس بمقتل صخر في حال لم يتم التوصل لاتفاق مع الفنان السوري لاستكمال العمل، وسيكون جبل شيخ الجبل مضطراً للأخذ بثأر أخيه.

من جانبه قال المنتج صادق الصباح إنّ بعض الأخبار المتداولة عن أويس صحيحة، دون أن يكشف عن رغبة الشركة في حل الخلافات، أو جلب ممثل بديل، واكتفى بالقول إنّ الوقت مبكر للحديث عن هذا الأمر، وقال إنّ تركيزهم الآن منصب على إنجاز مسلسلات الموسم الرمضاني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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