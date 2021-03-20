منوعات

رحيل مخرج الكاميرا الخفية المصري رائد لبيب

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فُجِعَ الوسط الفني المصري بوفاة مخرج الكاميرا الخفية رائد لبيب عن عمرٍ يناهز 69 عاماً بعد صراعٍ مع مرض سرطان القولون.

حيث أعلنت زوجته الكاتبة داليا المسلماني خبر الوفاة، وقالت إنّه توفي بعدما دخل العناية المركزة قبل عدة أيام بسبب تدهور حالته الصحية، وأضافت في منشور أنّ وفاته كسرت ظهرها، ووصفته بالملاك.

ويعد المخرج الراحل أحد أهم مخرجي الأعمال الكوميدية والكاميرا الخفية في مصر، حيث بدأت مسيرته في هذا المجال في سبعينيات القرن الماضي، حيث عمل كمساعد مخرج في البداية، قبل أن يتولى إخراج مسلسل دموع الشموع في العام 1984.

يذكر أنّ المخرج الراحل أخرج العديد من المسلسلات والبرامج أبرزها هند والدكتور نعمان، نص أنا نص هو، والكاميرا الخفية مع إبراهيم نصر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك