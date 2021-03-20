رحيل مخرج الكاميرا الخفية المصري رائد لبيب

فُجِعَ الوسط الفني المصري بوفاة مخرج الكاميرا الخفية رائد لبيب عن عمرٍ يناهز 69 عاماً بعد صراعٍ مع مرض سرطان القولون.

حيث أعلنت زوجته الكاتبة داليا المسلماني خبر الوفاة، وقالت إنّه توفي بعدما دخل العناية المركزة قبل عدة أيام بسبب تدهور حالته الصحية، وأضافت في منشور أنّ وفاته كسرت ظهرها، ووصفته بالملاك.

ويعد المخرج الراحل أحد أهم مخرجي الأعمال الكوميدية والكاميرا الخفية في مصر، حيث بدأت مسيرته في هذا المجال في سبعينيات القرن الماضي، حيث عمل كمساعد مخرج في البداية، قبل أن يتولى إخراج مسلسل دموع الشموع في العام 1984.

يذكر أنّ المخرج الراحل أخرج العديد من المسلسلات والبرامج أبرزها هند والدكتور نعمان، نص أنا نص هو، والكاميرا الخفية مع إبراهيم نصر.

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