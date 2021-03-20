كورونا ينهي حياة آخر رجال قبيلة جوما

تسبب فيروس كورونا باندثار قبيلة جوما التي تعد إحدى قبائل السكان الأصليين في حوض الأمازون، وذلك بعدما أصاب الفيروس آخر رجالها آروكا جوما.

وقالت التقارير الواردة من البرازيل إنّ آروكا البالغ من العمر 90 عاماً أصيب بالعدوى بعد دخول رجال غير أصليين لمكان قريب من سكنه من أجل القيام بأشياء غير قانونية كالتعدين وقطع الأشجار.

وأكدّت التقارير وفاة آخر رجال القبيلة في مستشفى بورتو فيلو في البرازيل، وسط حضور بناته ال3 اللواتي تزوجن من قبائل أخرى.

وقالت منظمة سرفايفال إنترناشيونال لحماية قبائل الأمازون إنّ فيروس كورونا قادر على قضاء على السكان الأصليين في مناطق الأمازون في حال انتشر فيها.

يذكر أنّ عدد سكان قبيلة جوما كان 100 شخص في العام 1934 قبل أن يتراجع الرقم 6 أشخاص بعد مرور 30 عاماً بسبب التغيرات المناخية، وبعدها بقي جوما لوحده بعد وفاة صهره في العام 1999.

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