فئران تهاجم محاصيل استراليا.. ومطالبة الحكومة بالتدخل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو تظهر مجموعة من الفئران ذات الوبر الرمادي وهي تجتاح حقول ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا.

وأظهرت مقاطع مصورة في مدينة جيلجاندر الواقعة شمال غرب سيدني انتشار الفئران في الحقول، وبين الأنابيب والآلات.

وقال الفلاحون إنّهم باتوا يخشون على مواسمهم الزراعية من الفئران، وطالبوا الحكومة بالتدخل واستخدام مبيد مصنوع من فوسفيد الزنك للقضاء عليها بأسرع وقت ممكن.

وأثارت مقاطع الفيديو الذعر على شبكة الإنترنت حيث وصف أحدهم الأمر بكابوس لا يستطيع مشاهدته.

من جهةٍ أخرى برر الخبراء ازدياد عدد الفئران بهذا الشكل المرعب بتساقط الأمطار الصيفية بغزارة غير اعتيادية في شرق أستراليا بعد عدة سنوات من الجفاف.

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