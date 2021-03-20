منوعات

فئران تهاجم محاصيل استراليا.. ومطالبة الحكومة بالتدخل

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو تظهر مجموعة من الفئران ذات الوبر الرمادي وهي تجتاح حقول ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا.

وأظهرت مقاطع مصورة في مدينة جيلجاندر الواقعة شمال غرب سيدني انتشار الفئران في الحقول، وبين الأنابيب والآلات.

وقال الفلاحون إنّهم باتوا يخشون على مواسمهم الزراعية من الفئران، وطالبوا الحكومة بالتدخل واستخدام مبيد مصنوع من فوسفيد الزنك للقضاء عليها بأسرع وقت ممكن.

وأثارت مقاطع الفيديو الذعر على شبكة الإنترنت حيث وصف أحدهم الأمر بكابوس لا يستطيع مشاهدته.

من جهةٍ أخرى برر الخبراء ازدياد عدد الفئران بهذا الشكل المرعب بتساقط الأمطار الصيفية بغزارة غير اعتيادية في شرق أستراليا بعد عدة سنوات من الجفاف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك