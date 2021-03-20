هاتف لعشاق السيلفي من Realme قريبا في الأسواق

تستعد شركة Realme الصينية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة سيحمل اسم Realme FT Neo.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensity 1200 SoC ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI 2.0.

وستزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة منحنية مقاس 6.55 بوصة، ومعدل تحديث 90HZ، ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، في حين لم تفصح الشركة عن عدد الكاميرات الخلفية، ومساحة الذاكرة الداخلية والعشوائية للجهاز.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4400 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الهاتف الجديد المتوقع طرحه في الأسواق يوم 31 مارس الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية