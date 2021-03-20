الدردشة الصوتية – تيليجرام ينافس كلوب هاوس بهذه الميزة الجديدة!

قام تطبيق تيليجرام بإطلاق تحديث يحتوي على ميزة جديدة لمنافسة تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس Clubhouse. ميزة Voice Chat 2.0 بقالبها الجديد الآن على تيليجرام يمكن الاستمتاع بها من خلال التحديث الجديد.

ميزة Voice Chat 2.0 .. كلوب هاوس داخل تيليجرام

ميزة الدردشة الصوتية ليست بجديدة في تيليجرام، لكن النسخة الجديدة منها والتي يطلق عليها Voice Chat 2.0 باتت أقرب إلى القالب الذي يتبناه تطبيق كلوب هاوس الذي شهد انتشاراً واسعاً هذه الأيام.



هذه الميزة تم تطويرها أولاً لتكون داخل المجموعات Groups والآن باتت موجودة أيضاً داخل القنوات Channels والتي يمكنها أن تضم عدد غير محدود من الأعضاء.

يمكن لمدير القناة أو المجموعة إنشاء محادثة صوتية بالضغط على الثلاث نقاط العليا ثم اختيار New Voice Chat أو محادثة صوتية جديدة.

مثل كلوب هاوس سوف يتحكم مدير القناة أو المجموعة في الأشخاص الذين لديهم الكلمة ويقومون بالتحدث في حين يكتفي باقي الأعضاء بالاستماع.

إذا أراد أي عضو طلب الكلمة والتحدث، فعليه أن يقوم برفع يده عبر الضغط على الأيقونة المخصصة لذلك ليقوم المدير بالسماح له بالتحدث.

خيار آخر مميز في تيليجرام وهو إمكانية تسجيل الدردشة الصوتية الجماعية من أجل مشاركتها مع أولئك الذين لم يحضروا الدردشة بشكل مباشر.

سيتم حفظ التسجيل الخاص بالدردشة الصوتية في الرسائل المحفوظة Saved Messages في حسابك على تيليجرام.

يمكن أيضاً لمدير القناة أو المجموعة إنشاء رابط مخصص للمحادثة ومشاركته لدعوة الناس إليه، وكذلك إنشاء عنوان للمحادثة، مع وجود خيار أيضاً للمدير للمشاركة باسم القناة/المجموعة أو حسابه الشخصي.

تيليجرام بديل كلوب هاوس؟

حالياً، يتوفر تطبيق كلوب هاوس على الايفون فقط ولا توجد نسخة رسمية من التطبيق على الأندرويد وإن كانت هناك بعض الطرق لتشغيل كلوب هاوس على أجهزة الأندرويد.

تطبيق تيليجرام يتوفر على الايفون والايباد والأندرويد بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب، وبالتالي ومع الدردشة الصوتية الجديدة Voice Chat 2.0 في تيليجرام يمكن اعتبارها بديلاً منافساً لكلوب هاوس.

تطبيق كلوب هاوس Clubhouse هو تطبيق حديث يوفر ميزة الدردشة الصوتية الجماعية بشكل أساسي وبصورة أقرب للطريقة المذكورة آنفاً والذي تبناها تيليجرام مؤخراً في التحديث الجديد.

للاستمتاع بالميزة الجديدة في تيليجرام، عليك تحميل آخر تحديث لتيليجرام من متجر الآب ستور أو جوجل بلاي.

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