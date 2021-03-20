كيف تطورت شبكة الـ VPN لتصبح أداة خصوصية أساسية؟

يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل وأحدث وسائل حماية الخصوصية والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يتم تداولها عبر الإنترنت، وتعد شبكة الـ VPN واحدة من أهم الشبكات الافتراضية التي تحقق ذلك.

نبذة عن شبكة VPN

هي الشبكة الافتراضية الخاصة، وهي تقنية عمرها عقود كانت تستخدمها الشركات الكبرى في السابق لمنح الموظفين إمكانية الوصول إلى شبكاتهم الداخلية الخاصة.

وقد تطور استخدام VPN مع بدء التقنيين في تبني التكنولوجيا للاستخدام الشخصي خاصة حتى يتمكنوا من الالتفاف على الخدمات المحظورة جغرافيًا، مثل خدمات البث غير المتوفرة في كل مكان وتصفح المواقع المحظورة، و مع تزايد مخاوف الخصوصية في السنوات القليلة الماضية، بدأ استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة من قبل الكثير من الأشخاص كل يوم.

وفي مقالنا سنستعرض معكم أبرز مزايا شبكات الـ VPN وأبرز مزودي الخدمة، وكذلك شرح تفصيلي لموقع VPN Free الذي يوفر للمستخدمين شروحات واضحة واستعراض لأبرز مزودي خدمات الـ VPN والمزايا الخاصة بكل منهم وأبرز الفروقات.

كيفية عمل شبكة الـ VPN ؟

تقوم VPN بتشفير بيانات شبكة الواي فاي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك حتى لا يتمكن الآخرون، مثل مطوري خدمة الإنترنت والفنيين أو الاشخاص الهاكرز والمتطفلين على شبكة Wi-Fi عامة تستخدمها، وتقوم VPN بعد ذلك بتوجيه كل حركة المرور المشفرة على الإنترنت قبل إرسالها إلى موقع الويب الذي تريد الوصول إليه.

ومن خلال القيام بذلك فإنه يضمن أن مواقع الويب والخدمات الأخرى عبر الإنترنت لن تتمكن من رؤية عنوان IP الحقيقي الخاص بك أو معرفة مكان جهاز الكمبيوتر الخاص بك في العالم، وسيرون فقط موقع VPN، وهذا يعني أن هويتك الحقيقية وموقعك وما تفعله على الإنترنت إلى حد كبير يصبح مخفي عن أعين الجميع.

تعد قدرة الشبكات الافتراضية الخاصة على حماية خصوصيتك أكثر أهمية نظرا لأن بمنتهى البساطه مطوري خدمة الإنترنت الخاص بك يمكنه تسجيل نشاطك وحركتك على الانترنت الخاص بك بشكل قانوني وبيع سجلك للمعلنين والمؤسسات الأخرى التي ترغب في معرفة شيء عنك.

كما أن شبكات VPN أيضًا تجعل شبكات Wi-Fi مثل الشبكات العامة المجانية في المقاهي، على سبيل المثال أكثر أمانًا، حيث يجعل استخدام VPN من الصعب جدًا على المتسللين والهاكرز وغيرهم من تتبعك وتتبع نشاطك على الانترنت، وهذا هو السبب في أن VPN هي أداة خصوصية أساسية لدى عدد كبير من المؤسسات والأشخاص.

وفي السنوات الأخيرة أصبح يتم استخدام شبكات VPN من قبل المواطنين في الدول التي تقيد الوصول إلى الإنترنت، وتفرض الرقابة على المحتوى عبر الإنترنت، مثل الصين وبعض الدول العربية.

والسؤال الأهم هنا.. كيفية اختيار مزود خدمات الـ VPN المناسب في ضوء هذا الكم الهائل من الشركات التي تتصارع فيما بينها لتقديم خدماتها.

وتجدر الإشارة الى أن موقع VPN Free يلعب دوراً مهماً في هذه المسألة، حيث يتيح للمستخدم بوابة مختصرة تقدم له المعلومات المهمة و الأخبار العاجلة بشكل أسرع وأبسط من خلال تقديم المراجعات والأخبار المتعلقة بمزودي خدمات الـVPN.

مزايا موقع VPN Free :

الموقع متاح للجميع باللغة العربية، وهو ما يتيح سهولة التصفح والتعامل من خلاله.

يتميز الموقع بواجهة سهلة وواضحة تتيح للمستخدم الاختيار والتصفح ببساطة.

يتضمن الموقع شريط اخبار عاجلة موجود في أعلى الصفحة يقدم كافة الاخبار العاجلة الخاصة بالـ vpn، والتي تستهدف زيادة وعي المخدمين آخر أخبار ومراجعات الـ vpn .

ينقسم الموقع الى مجموعة من الأقسام المنظمة والتي تجعله أكثر سهولة وسلاسة في التصفح.

الموقع مقسم إلى عدة أقسام بشكل منظم لسهولة وسرعة تصفح المستخدمين له.

ما هو دور موقع VPN Free في حماية الخصوصية؟

حماية الخصوصية وسرية البيانات واخفاء الهوية هي أهم الركائز الأساسية التي يهدف اليها موقع VPN Free .

يحتوي الموقع على مستند سياسة الخصوصية والذي يضم جميع البيانات التي يتم جمعها وتدوينها.

يعرض الموقع مراجعات شاملة تتيح للمستخدمين أفضل حلول الخصوصية، من خلال مجموعة من الأقسام كالتالي:

VPN Free: ويتضمن مراجعة الـ windscribe، والـ tunnelbear، والـ opera vpn. مراجعات الـVPN: ويشمل مراجعة الـ express، والـ nordvpn، و الـ surfshark، والـ cyberghost، والـ IPvanish vpn حسب المنصة: ويتضمن أفضل vpn لـ هواتف الاندرويد والويندوز والماك والـ iOS. غرض الاستخدام: ويحتوي على أفضل VPN لنتفليكس، وأنشطة التورنت، والـpopcorn time، والـkodi.

ولابد من الاشارة الى أن سياسية الخصوصية لا تنطبق إلا على الأنشطة الخاصة بالموقع، وذلك عند اتصال المستخدم بشبكة الإنترنت، فيما معناه أن هذه السياسة خاصة وصالحة بمستخدمي الموقع فقط، ويشمل ذلك كافة المعلومات التي قاموا بمشاركتها أو جمعها على الموقع.

كما لا تنطبق سياسة الخصوصية على أي معلومات تم جمعها خلال عدم الاتصال أو من خلال أي قنوات أخرى غير هذا الموقع. استخدم الشخص للموقع هو بمثابة اتفاق على الالتزام ببنود سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع.

وإن كنت تبحث عن المزيد من التفاصيل الخاصة بسياسة الخصوصية الخاصة بالموقع أو هناك أي أسئلة تريد معرفة إجاباتها يمكنك أن تتصل بنا وسيقوم فريق الدعم بالإجابة عن جميع تساؤلاتك.

مزايا شبكة الـ VPN

الثقة والامان

يمكن شبكات VPN أن تحميك من التعامل مع مطوري خدمة الإنترنت والشركات السيئة، ولكنها أيضًا في وضع يمكنها من القيام بنفس الأشياء التي كنت قلقًا بشأنها في المقام الأول، حيث يمكنهم الوصول إلى جميع أنشطتك وتحركاتك عبر الإنترنت وتتبعها، لذلك لكي تكون VPN أكثر خصوصية من مزود خدمة الإنترنت، يجب أن تكون الشركة التي تقدم VPN جديرة بالثقة.

على الرغم من أن استخدام VPN يخفي عنوان IP الحقيقي الخاص بك من مواقع الانترنت التي لا تقوم بتسجيل الدخول إليها، يجب أن يعرف مزود VPN نفسه عنوان IP الحقيقي الخاص بك حتى تعرف خوادمه مكان توجيه البيانات التي تطلبها.

ومن المحتمل أن تعرف شبكة VPN أيضًا اسمك وعنوانك بناءً على المعلومات الخاصة بك، ويمكنه من الناحية النظرية تحديد نشاطك عبر الإنترنت إذا أراد أو إذا أجبرته وكالة حكومية على ذلك.

وهذا هو السبب في أن أي مزود VPN يستحق النظر إذا كان لديه سياسة “عدم الاحتفاظ بالسجلات”، و هذا يعني أنه لن يخزن أبدًا سجلات عنوان IP الفعلي الخاص بك أو مواقع الويب التي زارها عنوان IP الخاص بك، و مع تطبيق هذه السياسة لن يكون vpn قادرًا على تسليم سجلات التصفح الخاصة بك.

حرية الاستخدام في أي وقت

إذا كنت ترغب في اصطحاب الكمبيوتر المحمول أو الجهاز المحمول إلى اي مكان، فمن المحتمل أنك تتصل عبر شبكة Wi-Fi عامة، والمشكلة هي أن العديد من شبكات Wi-Fi العامة المجانية غير مؤمنة، وهذا يعني أن المتسلل يمكنه بسهولة اختراق المعلومات التي ترسلها عبر الشبكة العامة، بما في ذلك كلمات المرور والمعلومات السرية الخاصة بك، ولكن إذا كنت تستخدم شبكة VPN شخصية، فيمكنك الاتصال بأمان في أي وقت تكون فيه بعيدا عن المنزل.

الخاتمة

موقع VPN Free من المواقع الإلكترونية الرائدة في تقديم كافة المراجعات والاخبار التي تتعلق بشبكة الـ vpn، كما يتميز الموقع بسهولة التصفح وتقديم المعلومات بشكل بسيط وشامل وغير متحيز لمزودي الخدمة، مستهدفا مساعدة المستخدمين في اختيار الخدمة المناسبة لهم.