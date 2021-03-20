متصفح غوغل يكشف على ميزة طال انتظارها

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن إضافة ميزة Live Captions لأحدث نسخة من متصفح كروم مناسبة لضعاف السمع والذين يعانون من الصمم.

وتساعد الميزة الجديدة المتصفحات على تحويل الكلام الموجود في الفيديوهات والأغاني إلى نصوص مكتوبة.

ومن خلال هذه الميزة سيكون الشخص قادراً على معرفة الكلام الموجود في الفيديو دون أن يضطر لاستماعه أو إزعاج الناس بطلب تفسير للكلمات الموجودة في مقطع الفيديو.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الميزة الجديدة تعمل حالياً مع مقاطع الفيديو التي تظهر عبر يوتيوب أو Twitch أو مشغلات البودكاست لخدمات بث الموسيقى، وستوفر نصوصاً مكتوبة باللغة الإنجليزية فقط.

ولكي يستفيد المستخدمين من الميزة عليهم تحميل النسخة الأحدث من متصفح كروم، ثم التوجه لقائمة الإعدادات، ثم خيارات متقدمة، ثم إمكانية الوصول، وتنشيط الميزة، ليقوم بعدها المتصفح بتحميل بعض الملفات لتمييز الكلام، ويصبح الشخص قادراً على معرفة محتوى الفيديوهات دون الاستماع لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية