أوساط الفن المغربي تودع المخرج السينمائي “محمد إسماعيل”

نعت الأوساط الفنية المغربية متمثلة في نقابة المسرحيين المغاربة والمشتغلين في السينما والتلفزيون ، المخرج والسيناريست والمنتج المغربي “محمد إسماعيل” الذي توفي السبت عن عمر ناهز الــــ 70 عاما.. وكان الفقيد قد خضع في فبراير الماضي لعملية جراحية على القلب في انتظار عملية أخرى حال نعافيه لكن وافاه الأجل المحتوم في داخل منزله.

ولد الفنان الراحل في مدينة تطوان الواقعة شمال المغرب سنة 1951 م وتخرج في كلية الحقوق ليلتحق من بعد بالعمل في التلفزيون المغربي سنة 1974 م .. كما قدم العديد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية ، منها “أولاد البلا” و”إحباط” “اوشتام” و “لامورا.. الحب في زمن الحرب” و”وبعد” و “وداعاً أمهات”.

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