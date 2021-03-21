شاشة هاتف بلاك شارك 4 قادمة بتردد 144 هيرتز – هل نحتاج لكل هذا؟

هواتف الألعاب هي نوعية من الهواتف لم يمرّ على ظهورها الأول فترة طويلة، نحن نتحدّث عن متوسط عامين إلى ثلاث أعوام من تقديم هواتف ألعاب فعلية، واليوم ظهرت أولى المعلومات حول شاشة هاتف بلاك شارك 4 الرائدة، وفي هذا المقال نحدّثكم عنها، لكن الأهم، سنتحدّث عن نقطة هامة، وهي هل نحن فعلًا في حاجة لكل هذه المواصفات؟

مواصفات شاشة هاتف بلاك شارك 4

هاتف الألعاب الجديد والذي يأتي لنا من شركة شاومي سيأتي مع شاشة بقياس 6.67 بوصة، وهي شاشة من نوع سوبر أموليد والتي تعتمد على بانيل من شركة سامسونج وتحديدًا E4 AMOLED، والشاشة الجديدة ستقدّم تردد 144 هيرتز من حيث معدل تحديث الشاشة، وهو رقم في غاية الضخامة بدون شك.

أيضًا، هذه الشاشة ستدعم حساسية لمس تصل إلى 720 هيرتز، وهذه الحساسية ستعمل مع أكثر من إصبع في نفس الوقت وليس إصبع واحد، في ظل وجود ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية بطبيعة الحال.

بطبيعة الحال، لن يتم الاكتفاء فقط بالشاشة الرائدة في هذا الهاتف، بل سيأتي أيضًا مع معالج سنابدراجون 888 الأكثر ريادة، هذا إلى جانب بطارية بسعة 4,500 ملي امبير إلى جانب دعم الشحن السريع بقدرة 120 واتّ، في ظل وجود خيارات من الذواكر تشمل 8 / 12 جيجابايت، وقد نشهد إصدار 18 جيجابايت كما فعلت أسوس ونوبيا.

هل نحتاج كل هذه المواصفات؟

هذا التردد البالغ للشاشة ليس بغريب، فحتى الهواتف التقليدية مثل جالكسي S وجالكسي نوت صارت تدعم ترددات تصل إلى 120 هيرتز بدون أي مشكلة! في حين أن هواتف رائدة عادية تضم نفس المعالج الرائد ونفس خيارات الذواكر.

بشكل عام، هواتف الألعاب هي هواتف تشمل أعلى المواصفات الموجودة إلى جانب دفعة إضافية من المواصفات خصوصًا من حيث الذواكر أو الشاشة، لكن الفكرة نفسها تكمن في ندرة الألعاب الاحترافية للهواتف الذكية! وهي مشكلة تجعل هذه المواصفات ممتازة بدون مشكلة، لكن لا حاجة منها في أحيان عديدة، خصوصًا لأن هواتف الألعاب عادةً ما تقصر من حيث إمكانيات التصوير.