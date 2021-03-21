هل تعاقب ابل على إزالة الشاحن من علبة الايفون؟

ابل قامت بإزالة شاحن الايفون من علبة شراء ايفون 12 جميعها بسبب ادعائها أن ذلك من أجل الحفاظ على البيئة. هذا السبب لا يبدو مقنعاً لبعض الجهات الحكومية.

غرامة على ابل في البرازيل

قضى جهاز حماية المستهلك في مقاطعة ساو باولو البرازيلية بتغريم ابل ما قيمته 2 مليون دولار أمريكي عقاباً لها على انتهاك قوانين حماية المستهلك بإزالة شاحن الايفون من علبة الشراء.

سابقاً أبلغت السلطات البرازيلية ابل أن قرار إزالة الشاحن من علبة الشراء يعتبر انتهاكاً للقانون والآن يتم اتخاذ إجراء إضافي بمعاقبة ابل مادياً.

ابل كانت قد دافعت عن نفسها سابقاً وساقت نفس الأسباب والمبررات التي قدمتها سابقاً وهي أن تلك الخطوة من أجل الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل عمليات التعدين واستهلاك المعادن النادرة في صناعة الشواحن.

ابل أيضاً ذكرت أن معظم المستخدمين لديهم بالفعل شواحن إضافية في منازلهم ولن يتأثروا بهذا القرار، لم يقنع ذلك الجهات المعنية في ولاية ساو باولو البرازيلية التي قررت معاقبة ابل.

قضايا في أنحاء متفرقة من العالم

تواجه ابل قضايا مختلفة في أنحاء متفرقة من العالم بسبب إزالة الشاحن من علبة الشراء، لكن ذلك لن يثني ابل عن قرارها الذي لا رجعة فيه.

بعض هذه القضايا قد تنتهي إلى لا شيء وبعضها قد ينتهي بغرامة مالية تدفعها ابل أو تساوم عليها، لكن على الأرجح لن تعود عقارب الساعة للوراء ولن تدرج ابل الشاحن مرة أخرى بعد إزالته.

واقعياً، إزالة الشاحن والسماعات السلكية من علبة شراء الايفون يعتبر في المقام الأول توفيراً للنفقات وزيادة في الأرباح بالنسبة لأبل بغض النظر عن الاعتبارات البيئية والأخلاقية لهذا القرار. شركات أخرى مثل سامسونج قررت اتباع نفس النهج في بعض هواتفها الراقية.