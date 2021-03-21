دراسة علمية … الإصابة بسلالة جنوب افريقيا لفيروس كورونا قد تحصن المصابين ضد السلالات الأخرى

كشفت دراسة علمية الأحد، أن الإصابة بسلالة جنوب أفريقيا قد تحصن المصاب ضد السلالات الأخرى، مبينة أن بلازما الأشخاص الذين أصيبوا بها أظهرت “نشاط تحييد جيد ضد فيروسات الموجة الأولى المتحورة الجديدة المثيرة للقلق”.

وبحسب الدراسة التي أجرها فريقا علمياً من جنوب أفريقيا، فإن 4% فقط من أصل 55 شخصا أُصيبوا بسلالة” جنوب أفريقيا المتحورة” لم يتمكنوا من التغلب على إصابتهم بالسلالة الأصلية لفيروس كورونا، وفقا موقع الجزيرة عن صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية.

وفي ذات السياق قال عالم الفيروسات “توليو دي أوليفيرا” إن سلالة جنوب أفريقيا يمكن أن تولّد مستوى مرتفعا من الأجسام المضادة القادرة على تحييد الفيروس، وإنتاج استجابة مناعية تفوق تلك المتعلقة بالسلالات المتحورة الأخرى.

وأثبتت الدراسة أن الأجسام المضادة التي تولّدها سلالة جنوب أفريقيا المتحورة كانت فعالة بنسبة 100% ضد السلالة المتحورة البرازيلية، في عينة صغيرة جدا مكونة من 7 مرضى.

يُشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن الأربعاء الماضي اكتشاف 15 إصابة بالنوع المتحور من فيروس كورونا المعروف بـ” سلالة جنوب افريقيا” لأول مرة في ليبيا.

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