خسائر كبيرة لأغنى 10 أشخاص في العالم خلال يوم واحد

ذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية أن موجة بيع أسهم في البورصات تسبب بخسائر تصل إلى 23.5 مليار دولار خلال يوم واحد (960 مليون دولار في الساعة) وتضررت ثروة أغنى 10 أشخاص في العالم.

وتضرر الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، إيلون ماسك بشكل كبير حيث بلغت قيمة خسارته نحو 9.9 مليار دولار وانخفضت ثروته إلى 162.1 مليار دولار وتراجع إلى المرتبة الثالثة في قائمة أغنى أغنياء العالم.

وبقي مؤسس “أمازون” جيف بيزوس في المرتبة الأولى بثروة قدرها 178.1 مليار دولار،على الرغم من أنه خسر ما يقارب 5.7 مليار دولار، أما في المرتبة الثانية فجاء المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “لويس فيتون” برنار أرنو بثروة تبلغ 162.6 مليار دولار.

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