شركة فيس بوك تخطط لإطلاق نسخة من تطبيق إنستغرام مخصصة للأطفال

تخطط شركة فيس بوك إطلاق نسخة من تطبيق الصور الشهير “إنستغرام” مخصصة للأطفال وذلك ليصل تطبيقها إلى الجيل القادم ولأن التطبيق الرئيسي يطلب أن يكون عمر المستخدمين 13 عاما على الأقل.

وتحاول الشركة أن تطرح نسخة مخصصة للأطفال دون سن الـ13 لان الأطفال يريدون الانضمام إلى التطبيقات التي تساعدهم على مواكبة أصدقائهم ولا توجد سوا خيارات قليلة أمام الآباء لمراقية أبنائهم.

يذكر أن تطبيق إنستغرام والمملوك لشركة فيس بوك التي اشترت التطبيق مقابل مليار دولار يحظى بشعبية كبيرة وهو أحد منتجات فيس بوك الأكثر متابعة.

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