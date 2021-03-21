ون بلس تؤكد قدوم هاتف ون بلس 9R المتوسط مع تركيز على التصميم والأداء

إطلاق سلسلة هواتف ون بلس 9 أصبح أقرب من أي وقت مضى! نحن على بعد أيام قليلة جدًا من موعد الإطلاق الرسمي، وكما نعلم، سلسلة هواتف ون بلس 9 ستضم كلًا من الإصدار العادي والإصدار برو، لكن يبدو أن الأمر لن يتوقف هنا، هذا حيث يبدو أننا سنشهد إطلاق إصدار هاتف ون بلس 9R المتوسط أيضًا، وذلك حسبما أكّد الرئيس التنفيذي للشركة.

ما نعرفه عن هاتف ون بلس 9R المتوسط

لا توجد كثير من المعلومات حول هذا الهاتف في واقع الحال، نحن هنا نتحدّث عن الإصدار “لايت” من هواتف السلسلة، وهو الذي قد يأتي أيضًا بالاسم ون بلس 9 لايت أو ون بلس 9E، وهو هاتف متوسّط من حيث المواصفات، لكنه لن يكون ضعيفًا من أي ناحية.

الهاتف الجديد سيأتي بشكل واضح لاستهداف المستخدمين الذين لا يملكون القدرة لامتلاك أحد هواتف ون بلس 9 الجديدة والتي ستأتي بسعر مرتفع بطبيعة الحال، لذلك نتوقع أن يأتي الهاتف بشكل مشابه جدًا لهاتف ون بلس نورد المتوسط.

لا توجد معلومات كثيرة عن الهاتف، لكن واحدة من المميزات الخاصة به هو أنه سيأتي مع تصميم هواتف ون بلس 9 الجديد والمميز، لكنه غالبًا لن يقدّم خواص الكاميرا المحسنة التي ستأتي بالتعاون مع شركة هاسلبلاد كما حدثناكم سابقًا.

نتوقع أن يأتي الهاتف مع شاشة من نوع أموليد، معالج في حدود فئة سنابدراجون 750 إلى جانب 8 / 128 جيجابايت من الذواكر الداخلية أو 6 / 128، هذا في ظل كاميرات أقل وشاشة أقل من حيث المواصفات.