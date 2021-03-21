تسريبات تكشف مواصفات هاتف شركة ZTE الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة ZTE عن مواصفات الهاتف الجديد، الذي تستعد الشركة الصينية لطرحه تحت اسم ZTE S30Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة MoYS.

وستزود الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة ودقة عرض 1800* 2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 44 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 و8 غيغا بايت.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط.

يُذكر أنّ التسريبات لم تنجح في معرفة موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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