تحضيرات لتصوير 3 مسلسلات مستمدة من صراع العروش

كشفت شركة HBO عن استعدادها لطرح 3 مسلسلات جديدة مستمدة قصتها من مسلسل “صراع العروش” الذي حقق نجاحاً عالمياً كبيراً.

وأشارت مصادر مقربة من الشبكة إلى أنّ الأعمال الجديدة ستحمل أسماء Sea Snake، Flea Bottom، وShips 10000.

حيث سيروي مسلسل Sea Snake قصة رحلات بحرية طويلة على ظهر سفينة تُدعى “ثعبان البحر”، تابعة لعائلة فيلاريون، وسيركز المسلسل على محاولة قادة السفينة بسط نفوذهم على عدة دول.

أما مسلسل Ships 10000 فسيتحدث عن رحلة الأميرة المحاربة “نيميريا”، ومحاولتها النجاة بعد هزيمة عائلتها أمام عائلة فيلاريون.

في حين سيتحدث مسلسل Flea Bottom عن فلي بوتوم الذي ظهر في المواسم الأولى لمسلسل صراع العروش.

يُذكر أنّ الشبكة تهدف من هذه الأعمال إرضاء الجمهور المتعطش لأعمال مشابهة لمسلسل صراع العروش، وذلك بعد مرور عامين على انتهاء السلسلة التي حققت نجاحاً عالمياً كبيراً.

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