“فيل” يتعرّف على طبيب بيطري أنقذ حياته قبل 12 عاما

تمكن فيل يعيش في تايلاند يُدعى Plai Thang من التعرّف على طبيب بيطري عالجه قبل 12 عاماً، حيث قام الفيل بمد خرطومه ليلمس يد الطبيب بارتابول مانيون الذي تعرّف هو الآخر عليه من خلال صوته.

وقال الطبيب إنّه يتذكر صوت الفيل الذي التقاه لأول مرة في العام 2009 في غابات رايونغ بشرق تايلاند، حيث كان يعاني من داء المثقبيات القاتل، وأشار لأنّه كان عدوانياً في البداية، قبل أن يعتاد عليه، وتتشكل بينهما صداقة قوية.

وعبّر عن سعادته بلقاء الفيل مجدداً، ووصف لحظة اللقاء باللحظة الخاصة والمميزة والتي لن ينساها طوال حياته.

يُذكر أنّ تايلاند تُعد من مواطن الفيلة في العالم، حيث يعيش في غاباتها حوالي 4000 فيل.

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