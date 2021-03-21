منوعات

“فيل” يتعرّف على طبيب بيطري أنقذ حياته قبل 12 عاما

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فيل يعيش في تايلاند يُدعى Plai Thang من التعرّف على طبيب بيطري عالجه قبل 12 عاماً، حيث قام الفيل بمد خرطومه ليلمس يد الطبيب بارتابول مانيون الذي تعرّف هو الآخر عليه من خلال صوته.

وقال الطبيب إنّه يتذكر صوت الفيل الذي التقاه لأول مرة في العام 2009 في غابات رايونغ بشرق تايلاند، حيث كان يعاني من داء المثقبيات القاتل، وأشار لأنّه كان عدوانياً في البداية، قبل أن يعتاد عليه، وتتشكل بينهما صداقة قوية.

وعبّر عن سعادته بلقاء الفيل مجدداً، ووصف لحظة اللقاء باللحظة الخاصة والمميزة والتي لن ينساها طوال حياته.

يُذكر أنّ تايلاند تُعد من مواطن الفيلة في العالم، حيث يعيش في غاباتها حوالي 4000 فيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك