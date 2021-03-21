في واقعة نادرة… ولادة طفلة بشعر أبيض بمدينة الأقصر في مصر

شهد مركز طبي خاص بمدينة الأقصر المصرية، السبت الماضي، ولادة طفلة داخل المركز بشعر أبيض، في واقعة هي الأولى من نوعها في المحافظة.

وأفاد مدير المركز حامد سيد الذي أشرف على ولادة هذه الحالة، أن الولادة قيصرية لسيدة في العقد الرابع من العمر، سبق لها الولادة مرتين.

وأوضح حامد أن “ولادة الطفلة بخصل شعر أبيض، يرجع لعوامل وراثية أهمها وجود صلة قرابة بين والدي الطفلة”.

وأردف استشاري النساء والتوليد أن هذه الحالة يطلق عليها اسم متلازمة “واردينبيرغ”، وهو اضطراب وراثي نادر يتميز في معظم الأحيان مع درجات متفاوتة من الصمم، والعيوب الطفيفة في الهياكل الناشئة عن القمة العصبية، واضطرابات في تكون العضل، واضطرابات في السمع والجلد والعينين بشكل أساسي، وقد يصيب القولون أو الأطراف العلوية خاصة اليدين، إلا أنه بالكشف عن الطفلة لم يكن هناك أي أعراض مرضية أخرى، إذ خرجت الطفلة برفقة والدتها وأسرتها بعد ساعات من العملية، وفقا لموقع “الوطن” المصري.

وذكر حامد أن هذه الحالة نادرة جدا، وتحدث مرة كل 40 ألف حالة ولادة.

وكشف حامد في تصريح لصحيفة اليوم السابع، أن هذه الحالة الثانية بنفس الشكل حيث سبق وأن قام بتوليد نفس الأم لطفلتها الكبرى رقية منذ 5 سنوات، وكان الفارق بجانب الشعر الأبيض، أن عينيها واحدة بلون أسود والأخرى بلون أخضر، وبعد سنوات من الولادة عاد الشعر للون الطبيعى، ولكن العيون ظلت مختلفة.

وشهدت الأقصر خلال الأشهر الماضية، عدة حالات ولادة غريبة، من بينها ولادة طفل بعين واحدة، وولادة 5 توائم، وأخيرا الواقعة الشهيرة التي شغلت الرأي العام في مصر وهى اختفاء جنين في بطن أمه بالشهر السابع.

المصدر: وكالات

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