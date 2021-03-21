شركة كيا تواكب التطور بدخولها عالم السيارات الكهربائية

كشفت شركة كيا نيتها حول دخول عالم السيارات الصديقة للبيئة من خلال السيارة المنتظرة EV6 التي جمعت في تصميمها شكل المركبات الرياضية وحجم ومواصفات سيارات الكروس أوفر الحديثة بنفس الوقت.

واتسمت قمرة السيارة بالبساطة في التصميم والحداثة حيث زودت بواجهة قيادة خالية من الأزرار التقليدية تقريبا وجهزت بشاشتين كبيرتين تمتدان على ثلثي طولها، واكتست المقاعد بالجلد الناعم.

وحصلت على العديدة من أنظمة الأمان أهمها أنظمة الحفاظ على المسار أثناء الحركة على الطرقات السريعة، وأنظمة النقطة العمياء، ونظام تثبيت السرعة وعدة أنظمة تناسب مختلف أنواع الطرقات.

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