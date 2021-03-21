تطبيقات الاسبوع للاندرويد – مجموعة من التطبيقات المفيدة والهامة اضافة للألعاب المختارة لتجربتها هذا الأسبوع

بداية أسبوع جديدة ومجموعة جديدة من التطبيقات والألعاب الجديدة أو تلك القديمة التي تستحق بعض الاهتمام من طرفنا، هذا بالطبع إلى جانب التطبيقات والألعاب المتاحة لفترة محدودة جدًا من الوقت والتي ننصحكم بإقتناءها، خصوصًا أنك حتى ولو حملتها ومسحتها ستبقى موجودة لديك للتحميل المجاني على المتجر! إلى جانب ذلك، نجمع لكم في هذا المقال التطبيقات المفيدة، المسلية وكذلك الألعاب التي تستحق الوقت.. هيا نلقي نظرة.

تطبيق Last Time لتتذكر آخر مرة مارست فيها نشاط ما



يأتي هذا التطبيق بفكرة بسيطة جدًا لكنها مميزة حقًا، يتيح لك هذا التطبيق تسجيل آخر مرة مارست فيها نشاط ما، المذاكرة مثلًا، ومن ثم سيكون بإمكانك أن تتذكر بسهولة هذا الوقت والفارق الزمني بينه وبين الوقت الحالي، مثلًا لو سجلت أي حدث ومن ثم دخلت للتطبيق بعد أسبوعين ستتذكر آخر مرة مارست فيها الحدث، وبالتالي تحكم على الأمر، التطبيق جديد ولكنه حقق تحميلات وتقييمات مرتفعة جدًا نظرًا لما يقدمه من مميزات.

السعر : مجّاني

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تطبيق أرزاق بلس – أكبر سوق في السعودية لبيع و شراء المواد الغذائية!

هل أنت صاحب مشروع وتمتلك فندق أو مطعم أو مقهى أو أي مشروع صغير أو متوسط؟ هل تبحث عن طريقة لشراء كل احتياجاتك الأولية من المواد الغذائية بضغطة زر من كافة البرندات العالمية والمحلية؟ تطبيق أرزاق سوف يلبي لك طلباتك بكل سهولة وسيوفر لك إمكانية شراء كل ما تحتاجه بضغطة زر بأنسب الأسعار وبدون وسطاء مع توصيل مبرد ومجمد وجاف وفق ما يحتاجه طلبك ولكل مناطق ومدن السعودية.

السعر : مجّاني

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تطبيق Photo Snatch للتحميل من الشبكات الاجتماعية



تطبيق آخر حديث الطرح والتوفّر، تطبيق Photo Snatch يتيح لك ببساطة التحميل من الشبكات الاجتماعية ومن الويب، بما في ذلك إنستقرام وتيك توك! التطبيق يتيح لك تحميل الصور، الـReels في انستقرام، فيديوهات التيك توك، صفحات الويب الكاملة والمزيد! إلى جانب خواص بسيطة ومفيدة مدمجة داخل التطبيق مثل إيجاد الملفات المكررة أو تشغيل الفيديو مباشرةً، التطبيق فعلًا جديد وحديث الإطلاق لكن تقييماته جيدة جدًا.

○ انستقرام تطلق ميزة Reels كبديل لتطبيق تيك توك!

السعر : مجّاني

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لوحة مفاتيح Grammarly للمراجعة النحوية



منصة Grammarly هي من أهم منصات المراجعة اللغوية والنحوية، ببساطة، يمكنك من خلال موقعهم أن تقوم بلصق أي نص مهما كان طوله ومن ثم تقوم المنصة بمراجعة المشاكل النحوية والإملائية في قطعة المحتوى الخاصة بك وتوجيهك لذلك، الوضع مشابه هنا، هذا الكيبورد يساعدك في كتابة النصوص بشكل دقيق وبدون أخطاء.

السعر : مجّاني

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لعبة سودوكو الاحترافية بدون إعلانات



إن كنت من عشاق لعبة السودوكو فأنت قد وجدت ضالتك الآن، هذا حيث أن لعبة Sudoku Ultimate PRO متاحة الآن بشكل مجاني تمامًا، ونظرًا لأن اللعبة في الأساس مدفوعة فأنت ستحصل عليها بدون أي إعلانات! اللعبة أيضًا تحصل على تقييمات تقارب التقييم الكامل من آلاف المستخدمين.. انتهز الفرصة.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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لعبة A Tale of Little Berry القصصية المميزة



هذه اللعبة متاحة مجانًا لفترة محدودة، هذا في ظل تحقيقها لتقييمات ممتازة، خصوصًا أن مطوريها قد صرحوا أنها مرسومة باليد بشكل كامل ولا تعتمد على الجرافيكس! اللعبة هي لعبة مغامرات قصصية مميزة ننصحكم بتجربتها خصوصًا أنها مجانية الآن.

السعر : مجانيّة

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تطبيق Photo Retouch لحذف أي جزء ترغبه من الصورة!

هل قمت سابقاً بالتقاط صورة مميزة لكنك لاحظت بعدها وجود شخص أو عنصر غريب بداخلها؟! ربما قد فكرت في إزالة ذلك لكن الصورة سوف تتضرر لذا تطبيق Photo Retouch سوف يقوم بالمهمة عبر إزالة أي جزء من الصورة بشكل ذكي دون أن يترك أثراً وراءه!

فقط قم بتحديد الجزء الذي تود حذفه وسوف يقوم التطبيق بشكل ذكي بإزالته، أيضاً هناك العديد من الأدوات الرائعة داخل التطبيق مثل تنعيم الجلد وتحسين البشرة وإضافة الفلاتر وغير ذلك. اشترك من داخل التطبيق واحصل على 3 أيام مجانية من الاستخدام لكن لا تنس إلغاء الإشتراك قبل انتهاء الأيام المجانية !

المبرمج: Junfeng

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15 يوم مجاني لتطبيق Pro KnockOut لقص الصور وتعديلها وتغيير الخلفية بسهولة!

عبر تطبيق Pro KnockOut يمكنك تعديل أي صورة كما تشاء، فالتطبيق يتيح خيارات عديدة لقص الصور بشكل احترافي وكذلك تغيير الخلفية بسهولة إذا كانت لا تعجبك أو إزالة الأجزاء الغير مرغوب بها دون أن تتأثر الصورة!

تطبيق Pro KnockOut سيكون دليلك لفعل الكثير لصورك، وبطبيعة الحالة النتيجة مبهرة ورائعة، خاصة إذا علمت أنه يوفر لك الكثير من الأدوات للتحكم في الصورة، ابتداء من القص والحذف بدقة وسهولة فائقين، وإعادة إرجاع العناصر والكثير من المزايا الأخرى.

**** البرنامج متاح للاستخدام المجاني لمدة 15 يوماً كاملة!

اشترك من داخل التطبيق واحصل على 15 يوم مجاني من الاستخدام لكن لا تنس إلغاء الإشتراك قبل انتهاء الأيام المجانية !

المبرمج: Bigger Lens LLC‏

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تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجّاني

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لعبة Cobra Kai – لعبة قتالية تعتمد على البطاقات



ألعاب البطاقات Card Games هي ألعاب محببة لشريحة كبيرة من المستخدمين، وهذه اللعبة هي لعبة قتالية تعتمد في مفهومها وطريقة لعبها على البطاقات أيضًا، لذلك فهي ستكون مثالية بالنسبة لك بدون شك إن كنت من عشاق هذه الألعاب، أيضًا يمكنك اللعب ضد أصدقائك إلى جانب الاستمتاع بالجرافيكس المميزة.. شاهد الفيديو الخاص بها.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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لعبة Portal Dogs لعبة خطية تعتمد على الألغاز



هذه اللعبة هي حديثة الإطلاق، ومن ناحية أخرى، فهي تأتي بسعر مرتفع كلعبة مدفوعة ولها تقييمات جيدة جدًا من ناحية أخرى، وها هي متاحة مجانًا الآن، لذلك ننصح بتحميلها، وهي لعبة بلاتفورمر مثل ألعاب ماريو وكونترا وغيرها لكن مع رسوميات لطيفة ومع دعم أكثر من 50 مرحلة، جربها الآن.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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تطبيق English Score اختبار احترافي للإنجليزية مع شهادة



هذا التطبيق مفيد حقًا، هو ليس تطبيق تعليمي، لكن بدلًا من ذلك هو تطبيق يقوم باختبار اللغة الإنجليزية عندك، وهو مبني على مناهج British Council الغنية عن التعريف، يمكنك إجراء الاختبار بالكامل مجانًا واختبار لغتك بالكامل، وفي النهاية ستحصل على شهادة أو نتيجة، يمكنك أن تشتريها في مقابل مبلغ بسيط لتكون شهادة رسمية في اللغة الإنجليزية بمبلغ زهيد!

السعر : مجّاني

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تطبيق SMS Auto Reply للرد التلقائي على الرسائل



هذا التطبيق متاح أيضًا لفترة محدودة جدًا من الوقت، لذلك ننصحكم باقتنائه خصوصًا أنه غالي السعر في الأساس، ودون أن نكثر في الشرح، فكرة التطبيق واضحة، حيث أنه يسمح لك بجعل هاتفك يرد تلقائيًا على الرسائل القصيرة SMS بشكل احترافي هذا مع عدد من التخصيصات إلى جانب مميزات وخواص ممتازة ضمن التطبيق، يُذكر أنه يقبل التخصيص للرد على الرسائل في تطبيقات أخرى.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

