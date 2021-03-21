7 خبراء يحذرون.. هذه الكريمات الواقية من أشعة الشمس خطرة

يعد تطبيق الكريمات الواقية من أشعة الشمس على البشرة أمراً ضرورياً. فهذا يحميها من التأثيرات الضارة ويمنع ظهور الشوائب عليها. لكن يبدو أن بعض الخبراء باتوا يحذرون من استخدام بعض من أنواع هذه الكريمات. ومن المهم التعرف عليها من أجل منع تعريضها صحة البشرة للخطر. إذاً اعرفي منذ الآن ما هي كريمات الوقاية من أشعة الشمس التي يُفضل عدم استخدامها.

توصلت دراسة أجراها المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا بالتعاون مع جامعة السوربون ونشرت نتائجها عبر “فرانس أنفو” في 8 آذار مارس الجاري (2021) إلى أن بعض أنواع كريمات الوقاية من أشعة الشمس وبعض الكريمات المرطبة للبشرة يمكن أن تحتوي على مواد مسببة للسرطان.

وتم بلوغ هذه النتيجة من خلال تحليل عشرات أنواع الكريمات المستخدمة. وتبين للباحثين أن أحد المكونات التي تحتوي عليها بعض أنواع كريمات الوقاية يمكن أن يسبب اضطراباً في عمل بعض الهرمونات. وقصدوا بهذا فيلتر “الأوكتوكريلان” الذي تحتوي عليه تركيبة الكثير من تلك الأنواع. ورأوا أنه من الممكن أن يتحول إلى مركب آخر تُطلق عليه تسمية “بنزوفينون” وأنه قد يؤدي الى المعاناة من اضطرابات الغدة الدرقية في حال نفذ إلى أعماق البشرة.

وأشار تقرير “فرانس أنفو” إلى أن البحث تناول كريمات تحمل توقيع علامات كبرى تقوم بتصنيع كريمات للعناية بالبشرة وعطور وغير ذلك. وفي هذا السياق قال أستاذ علم الميكروبات في جامعة السوربون فيليب لوبارون إنه يجب “منع استخدام كل المنتجات التي تحتوي على البينزوفينون والأوكتوكريلان”.

كذلك أشار ديدييه ستين وهو أحد الباحثين المشاركين في الدراسة إلى أن هاتين المادتين قد تسببان السرطان وخصوصاً سرطان الكبد. ومن الممكن أن تؤثر بطريقة سلبية على عمل الغدة الدرقية. إذاً بات من المهم الانتباه إلى كيفية اختيار الكريمات الواقية من أشعة الشمس.

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