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أنغام تطلق كليب “ودوني عند أمي” بمناسبة عيد الأم

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بالتزامن مع احتفالات عيد الأم أطلقت النجمة المصرية أنغام أغنيتها الجديدة ودوني عند أمي على طريقة الفيديو كليب.

وظهرت أنغام في الفيديو كليب رفقة ولديها عمر مجدي عارف، وعبد الرحمن فهد، ونشرت الفيديو على قناتها الرسمية في يوتيوب، كما قامت بنشر مقاطع من الأغنية على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام، وعلقت عليه بالقول “ربنا يفرح قلب كل أم بأولادها، ومني ومن أولادي كل سنة وكل أم طيبة”.

وحظيت الأغنية بإعجاب عشاق الفنانة المصرية الذين تركوا مجموعة كبيرة من التعليقات الإيجابية حولها.

وأغنية ودوني عند أمي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع مادي، وشارك معها بالغناء كورال أطفال الدكتورة أميرة ناصر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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