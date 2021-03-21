تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة من التطبيقات المهمة والعروض المجانية المتاحة مؤقتاً

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Expenses OK – لإدارة أموالك ونفقاتك

تطبيق مميز يتيح لك إمكانية إدارة أموالك ونفقاتك الشخصية لمعرفة أوجه الصرف التي يذهب فيها راتبك، يحتوي التطبيق على أيقونات ورسومات توضيحية تعتمد على البيانات التي تدخلها مع إمكانية تأمين التطبيق بكلمة مرور وأيضاً إمكانية إضافة ويدجت للشاشة الرئيسية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Sticky لإنشاء الملصقات والإستيكرات

هو تطبيق احترافي يتيح لك تحويل الصور إلى ملصقات Stickers لاستخدامها في تطبيق المحادثة الفورية مثل iMessage و وواتس اب و تيليجرام وغيرها. يحتوي التطبيق على محرر صور احترافي لضبط تصميم كل ملصق تود إنشاءه.

السعر : تحميل مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Memos-Voice للتسجيل وأخذ الملاحظات والصور

هو برنامج مميز لتسجيل المحاضرات واللقاءات والملاحظات الصوتية مع إمكانية تدوين الملاحظات أثناء التسجيل وكذلك التقاط الصور وسيعرض لك التطبيق توقيت الملاحظات والصور المضافة للتسجيل كما يمكنك تعديل التسجيل الصوتي.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Sticky Notes Widget ويدجت الملاحظات

مستخدمو أجهزة ابل الذين قاموا بتحديث أجهزتهم إلى iOS 14 و iPadOS 14 يمكنهم استخدام هذا التطبيق المميزة لتدوين الملاحظات و ووضعها كويدجت على الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل مع مزايا أخرى كإضافة صورة وغير ذلك.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Aurora Recorde‪r‬ للتسجيل عبر ساعة ابل

هو تطبيق مميز يتيح لك تسجيل الصوت اعتماداً على ساعة ابل، التطبيق يمكن أن يعمل في الخلفية كما يمكن متابعة حالة التسجيل من خلال الساعة، ويدعم التطبيق المزامنة بين الساعة والايفون. التطبيق يعمل على الساعة والايفون معاً.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق FloatO‪n‬ شاشة عائمة على الايفون والايباد

هذا التطبيق يتيح لك إنشاء ووضع شاشة عائمة، ويمكنك وضع ما تشاء داخل الشاشة مثل اقتباس معين، عداد، مؤقت، حالة الجهاز وغير ذلك. مع إمكانية التحكم في الشكل واللون والحجم بحسب رغبتك.

السعر : مجاني لفترة محدودة