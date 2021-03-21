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ما هي أفضل وضعية للنوم؟

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ طبيب الأعصاب الروسي يفغيني سوكوف، دور وضعية النوم في صحة الجهاز التنفسي، والقلب.

وقال الطبيب الروسي إنّ الاستلقاء على الجانب الأيمن وثني الذراعين والساقين قليلاً يحمي القلب من الضغط، ويجعله في وضعية مريحة خلال النوم.

وحذر سوكوف من خطورة النوم على البطن، وأشار لأنّ هذا الوضع يدفع الشخص لكي يدير رأسه باتجاه معين مما يؤدي لحدوث التواء في الشرايين والأوردة في الرقبة.

كما دعا الطبيب الروسي للابتعاد عن النوم على الظهر، لأنّ هذه الوضعية تجعل الساقين والذراعين بشكلٍ مستقيم، مما يجعل الجسم في وضعية غير مريحة، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هذه الوضعية قد تساهم في جعل اللسان يرتخي لآخر الحلق، مما يؤدي لإعاقة التنفس بشكلٍ كبير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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