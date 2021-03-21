ميزة YouTube Shorts تصل لأمريكا

طرحت شركة يوتيوب الأمريكية ميزة YouTube Shorts في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد النجاح الذي حققته الميزة في الهند.

وستتيح هذه الميزة المجال أمام المستخدمين في أمريكا مشاركة فيديوهات قصيرة بمحتوى لا يتجاوز الـ60 ثانية، ووضع موسيقى خاصة عليه.

وسيكون أمام المستخدمين المجال لاختيار الموسيقى الخاصة من إنتاج أكبر شركات إنتاج الموسيقى العالمية كيونيفرسال ميوزك، وسوني ميوزك، بالإضافة لاتفاق يويتوب مع أكثر من 250 ناشراً.

وقالت يوتيوب إنّ خدمتها التي أطلقتها في الهند في سبتمبر الماضي قد حققت نجاحاً كبيراً، وهذا ما دفعها لإطلاقها في أمريكا حالياً.

يُذكر أنّ يوتيوب تعمل حالياً على تحسين الخدمة تمهيداً لإطلاقها في باقي أنحاء العالم بشكل تدريجي.

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