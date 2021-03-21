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لينوفو تستعد لطرح تابلت للأطفال والمراهقين بسعر منخفض

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة لينوفو الصينية عن تابلت جديد مناسب للأطفال والمراهقين أطلقت عليه NOOK 10.

وسيعمل التابلت الجديد بمعالج ثماني النوى بسرعة 2.3 غيغا هرتز، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة IPS مقاس 10 بوصة، محاطة بحواف مربعة وجوانب رفيعة، وجسم معدني بالكمال وظهر من الألمنيوم.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 32 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 3 غيغابايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية تجعل التابلت يعمل لمدة 10 ساعات متواصلة في الشحنة الواحدة، ومكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بتقنية دولبي أتموس.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح التابلت الجديد في موقعها الإلكتروني ومتاجر Barnes & Noble خلال شهر أبريل القادم بسعر يصل إلى 130 دولار أمريكي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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