منوعات

قطار هندي يسير بالعكس مسافة 35 كلم (فيديو)

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لقطار سار إلى الوراء لمسافة 35 كيلو متر بسبب عطل ميكانيكي.

حيث أصاب عطل ميكانيكي قطاراً متجهاً من نيودلهي إلى تاناكبور، بعد أن استخدم السائق الفرامل كي لا يصطدم ببقرة كانت موجودة على السكة.

وقالت تقارير واردة من هيئة إدارة قطاع السكك الحديدية، إنّ القطار سار في المسار المعاكس لمسافة 35 كيلو متر، دون أن يتسبب بأي حادث.

وأكدّ التقرير سلامة جميع الركاب الذين كانوا متواجدين على متن القطار، وعانوا من لحظات خوف ورعب أثناء الحادث.

يذكر أنّ الهند تشهد سنوياً عدداً كبيراً من حوادث القطارات نتيجة سوء شبكة السكك الحديدية التي تحتاج لصيانة في أجزاء كبيرة منها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك