قطار هندي يسير بالعكس مسافة 35 كلم (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لقطار سار إلى الوراء لمسافة 35 كيلو متر بسبب عطل ميكانيكي.

حيث أصاب عطل ميكانيكي قطاراً متجهاً من نيودلهي إلى تاناكبور، بعد أن استخدم السائق الفرامل كي لا يصطدم ببقرة كانت موجودة على السكة.

وقالت تقارير واردة من هيئة إدارة قطاع السكك الحديدية، إنّ القطار سار في المسار المعاكس لمسافة 35 كيلو متر، دون أن يتسبب بأي حادث.

وأكدّ التقرير سلامة جميع الركاب الذين كانوا متواجدين على متن القطار، وعانوا من لحظات خوف ورعب أثناء الحادث.

يذكر أنّ الهند تشهد سنوياً عدداً كبيراً من حوادث القطارات نتيجة سوء شبكة السكك الحديدية التي تحتاج لصيانة في أجزاء كبيرة منها.

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