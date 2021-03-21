شكران مرتجى: “لم أنجب أطفالا لكني أم”

قدمت الفنانة السورية شكران مرتجى التهاني والمعايدات لأمهات العالم بمناسبة عيد الأم.

حيث قالت النجمة السورية في منشورٍ عبر صفحتها الشخصية في موقع فيسبوك: “كل عام وكل بنت وسيدة تشعر بأنّها أم بخير”.

وأشارت إلى أنّ الأمومة لا تنحصر بإنجاب الأطفال، فقد تكون المرأة أم لأخوتها، جيرانها، وحبيبها.

ووصفت الأمومة بالإحساس، وليس بالحمل والولادة فقط، وقالت إنّها لم تنجب أطفال لكنها أم لعدد كبير من الأشخاص.

يذكر أنّ النجمة السورية تستعد للظهور في الموسم الرمضاني القادم بمجموعة من الأعمال الدرامية أبرزها حارة القبة، الكندوش، ومسلسل ضيوف على الحب.

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