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طائرة مُسيّرة توقف مباراة في الدوري الإسباني

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مباراة أتلتيك بلباو وإيبار التي أقيمت يوم أمس في إطار الجولة 28 من الدوري الإسباني حادثةً غريبة، حيث أجبر الحكم فالنتين بيتزارو على إيقاف المباراة لعدة دقائق بسبب سقوط طائرة مُسيّرة على أرض الملعب في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

وعلى الفور قام الحكم بالإمساك بالطائرة التي كانت تحتوي على رسالة لم يفصح عن مضمونها.

وقالت تقارير صحفية إنّ الرسالة تتعلق بملعب سان ماميس الواقع في إقليم الباسك، والذي سيستضيف إحدى مباريات إسبانيا المقررة في نهاية شهر مارس الجاري، حيث يرفض بعض الانفصاليين إقامة المباراة في الإقليم الذي يطالب بالانفصال عن إسبانيا.

يذكر أنّ السلطات لم تفتح تحقيقاً في الحادث، رغم أنّ هذه الحادثة هددت حياة اللاعبين المتواجدين داخل أرضية الملعب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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