هاتف جديد من OPPO بمواصفات جيدة وسعر متوسط

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة OPPO الصينية عن مواصفات الهاتف الجديد الذي ستطلقه الشركة تحت اسم OPPO A94.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P95 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Color OS.

ومن المتوقع أن تزود الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED بجودة عرض +FHD، ومعدل تحديث 60HZ، وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، والثانية بدقة 8 ميغا بيكسل، والثالثة والرابعة بدقة 2 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغابايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4310 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، مستشعر للبصمات، واي فاي، بلوتوث.

يذكر التسريبات أكدّت طرح الشركة الصينية للهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر 319 دولار أمريكي.

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