تويتر تختبر ميزة التراجع عن التغريدة لإتاحة فرصة التعديل

في إطار سعيها لتطوير منصة تويتر قامت شركة تويتر بالكشف عن ميزة التراجع عن التغريدة، التي ستتيح للمستخدم تعديل تغريدته خلال وقتٍ معين.

حيث نشرت مطورة التطبيقات جين مانشون وونغ والتي تأخذ دائماً دور السبق في الكشف عن التغريدات لقطة شاشة تظهر من خلالها هذه الميزة.

ومن خلال هذه الميزة سيكون المستخدم قادراً على التراجع عن تغريدته في حال احتوت أخطاء إملائية، أو في حال أراد تعديل أي شيء فيها لأي سبب كان، وذلك خلال فترة قصيرة من الضغط على زر نشر التغريدة.

وتوقعت المطورة أنّ تكون هذه الميزة مدفوعة، ومخصصة للأشخاص الذين ينفقون الأموال على تويتر.

يذكر أنّ تويتر لم تكشف عن موعد إصدار الميزة الجديدة، وما إن كانت هذه الميزة مجانية أم مدفوعة.

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