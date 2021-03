نداء للمصريين بإخلاء أسطح المنازل يوم 3 أبريل.. ماذا سيحدث في السماء

وجه إعلامي مصري شهير، وجه نداء عاجلا للمواطنين، طالبهم فيه بإخلاء أسطح منازلهم يوم 3 أبريل المقبل، مشيرا إلى وقوع حدث فريد ينتظره العالم في هذا اليوم.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”، مساء السبت، أن يوم 3 أبريل، سيتم إقامة احتفالية عالمية، لنقل مومياوات لملوك وملكات الفراعنة.

وأشار موسى إلى أن “مسار موكب المومياوات سيكون بداية من التحرير حتى منطقة الفسطاط لمتحف الحضارة المصرية”.

وأضاف، أن “العالم سيشاهد موكب المومياوات الملكية وسيتم إجراء تصوير جوي”.

ولفت إلى أن المصريين أحيانا يستخدمون الأسطح لوضع بعض المخلفات أو لتخزين أشياء لا يحتاجونها.

وناشد الإعلامي الشهير المواطنين بإخلاء أسطح المنازل في المنطقة المحيطة بمسار الموكب، حتى يظهر المشهد في أبهى صوره ويلائم عظمة وحضارة الفراعنة وتظهر مصر بصورة لائقة أمام العالم.

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية، قد أعلنت الخميس الماضي، رسميا، أن يوم 3 أبريل المقبل هو موعد الحدث الفريد الذي ينتظره العالم، واصفة إياه بأنه “لم ولن يتكرر”.

يشار إلى أن الموكب يضم 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس. وفقا لما ذكرت سبوتنيك.

