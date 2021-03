لمنافسة تطبيق «كلوب هاوس».. تويتر يطرح ميزة جديدة

أعلن موقع التغريدات الأمريكي الشهير تويتر، عن طرحه ميزة لكافة مستخدميه حول العالم في شهر أبريل المقبل ينافس بها تطبيق الدردشة الصوتية “كلوب هاوس”، الذي زاد صيته والإقبال على تحميله مؤخرا.

وقالت شركة تويتر في تحديثها الأخير لهواتف “آيفون” إنها ستوفر من الشهر المقبل ميزة خدمة يطلق عليها “سبيسس” (مساحات)، وهي عبارة عن غرف دردشة صوتية، ووعدت مستخدميها أنه من خلالها سيمكنهم “التغريد والتحدث”، وفقا لموقع “ذا فيرج”.

وبميزة “سبيسس” أعلن تويتر عن تنافسه مع تطبيق “كلوب هاوس”، وهو عبارة عن شركة ناشئة قائمة على الدردشة الصوتية وتقتصر على الدعوات فقط، وحاز على شهرة واسعة بعدما استخدمه مشاهير التكنولوجيا، مثل الملياردير البريطاني ومؤسس شركة “تسلا” إيلون ماسك ومؤسس شركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ.

وفي أواخر شهر فبراير الماضي، كان تويتر يختبر ميزة “سبيسس” مع 1000 من مستخدميه، وكانت البداية مع النساء والأشخاص من الفئات المهمشة، بحسب وكالة “رويترز”.

يُشار إلى أن شركة تويتر بدأت مع انطلاق عام 2021 في إطلاق مزايا جديدة لمستخدميها، مثل “Super Follows” الذي يتيح خيار الحصول على محتوى إضافي مقابل اشتراك مادي، وذلك على غرار منصات مثل “صبستاك” و”اونلي فانز”.

وتشتهر منصات التواصل الاجتماعي بأنها تنسخ الميزات القوية من بعضها، وبالطبع منصة تويتر ليست استثناءً، حيث كانت البداية مع ميزة (Fleets) نسختها الخاصة من قصص سناب شات، والآن تقدم خدمة (المساحات) Twitter Spaces التي تشبه في وظائفها التطبيق الصوتي (كلوب هاوس) Clubhouse الذي شهد إقبالًا واسعًا من المستخدمين خلال الأيام الماضية.

وأعلنت منصة تويتر عن خدمة المساحات (Spaces) لأول مرة في ديسمبر 2020، وبعد شهر واحد أطلقتها كإصدار تجريبي للاختبار لبعض مستخدمي نظام iOS، كما أطلقتها في بداية هذا الشهر لمستخدمي نظام أندرويد.

وبحسب ما أفادت البوابة العربية لأخبار التقنية في تقرير، فإن خدمة مساحات تويتر هي عبارة عن غرف دردشة صوتية عامة يمكن لأي شخص إنشائها والانضمام إليها، ولكنها مازالت في المرحلة التجريبية الآن لذلك لا يستطيع إنشاء المساحة سوى مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يستخدمون نظام iOS، بينما يمكن لأي شخص يستخدم نظام iOS أو نظام أندرويد الانضمام إلى إحدى المساحات كمستمع، أو كمتحدث إذا وافق المضيف.

The post لمنافسة تطبيق «كلوب هاوس».. تويتر يطرح ميزة جديدة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا