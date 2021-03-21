سياح روس يتحدون بركان كلبوتشيفسكايا الثائر (فيديو)

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقاطع فيديو لعدد من السياح الروس الذي قاموا بزيارة لبركان كلبوتشيفسكايا الثائر الواقع في شبه جزيرة كامتشاتكا.

ونشر السياح مقاطع فيديو أظهرت اقترابهم بشكل كبير من فوهة البركان، وظهر في الفيديو تطاير قطع الصهارة والحمم النارية لأسفل البركان، الأمر الذي تسبب بذوبان الثلوج في المنطقة المحيطة بالبركان.

وقال أحد السياح إنّ الجو حار عند الفوهة، ولا يمكن لأي شخص المرور دون ارتداء القناع.

وكان علماء محليين نشروا في وقتٍ سابقٍ فيديوهات تظهر تشكل مخروط لبركان كلبوتشيفسكايا.

يذكر أنّ بركان كلبوتشيفسكايا الذي يصل ارتفاعه ل4800 متر يعد أعلى بركان ثائر في القارة الأوراسية.

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