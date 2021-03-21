منوعات

سياح روس يتحدون بركان كلبوتشيفسكايا الثائر (فيديو)

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقاطع فيديو لعدد من السياح الروس الذي قاموا بزيارة لبركان كلبوتشيفسكايا الثائر الواقع في شبه جزيرة كامتشاتكا.

ونشر السياح مقاطع فيديو أظهرت اقترابهم بشكل كبير من فوهة البركان، وظهر في الفيديو تطاير قطع الصهارة والحمم النارية لأسفل البركان، الأمر الذي تسبب بذوبان الثلوج في المنطقة المحيطة بالبركان.

وقال أحد السياح إنّ الجو حار عند الفوهة، ولا يمكن لأي شخص المرور دون ارتداء القناع.

وكان علماء محليين نشروا في وقتٍ سابقٍ فيديوهات تظهر تشكل مخروط لبركان كلبوتشيفسكايا.

يذكر أنّ بركان كلبوتشيفسكايا الذي يصل ارتفاعه ل4800 متر يعد أعلى بركان ثائر في القارة الأوراسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك