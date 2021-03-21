“سنديانة الشام” تنضم للجزء الثاني من مسلسل المنصة

كشفت شركة جيت للإنتاج الفني عن انضمام النجمة السورية القديرة منى واصف للجزء الثاني من مسلسل المنصة المتوقع عرضه على نتفليكس وقناة أبو ظبي في بداية شهر أبريل القادم.

وقالت الشركة المنتجة إنّها صورت مشاهد الفنانة الملقبة بسنديانة الشام في سوريا ووسط إجراءات احترازية مشددة لحمايتها من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الشركة إلى أنّ الممثلة السورية ستلعب في العمل دور اعتدال، ووعدت الجمهور بجرعة كبيرة من التشويق والإثارة في هذا الجزء.

ومسلسل المنصة من تأليف هوزان عكو وإخراج ياسر سامي وبطولة نخبة من النجوم أبرزهم سامر إسماعيل، مكسيم خليل، خالد القيش، جفرا يونس، وائل زيدان، مرام علي، نظلي الرواسي، ميسون أبو أسعد وغيرهم.

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