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“سنديانة الشام” تنضم للجزء الثاني من مسلسل المنصة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة جيت للإنتاج الفني عن انضمام النجمة السورية القديرة منى واصف للجزء الثاني من مسلسل المنصة المتوقع عرضه على نتفليكس وقناة أبو ظبي في بداية شهر أبريل القادم.

وقالت الشركة المنتجة إنّها صورت مشاهد الفنانة الملقبة بسنديانة الشام في سوريا ووسط إجراءات احترازية مشددة لحمايتها من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الشركة إلى أنّ الممثلة السورية ستلعب في العمل دور اعتدال، ووعدت الجمهور بجرعة كبيرة من التشويق والإثارة في هذا الجزء.

ومسلسل المنصة من تأليف هوزان عكو وإخراج ياسر سامي وبطولة نخبة من النجوم أبرزهم سامر إسماعيل، مكسيم خليل، خالد القيش، جفرا يونس، وائل زيدان، مرام علي، نظلي الرواسي، ميسون أبو أسعد وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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