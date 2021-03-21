آبل تسيطر على سوق الساعات الذكية وهواوي تتراجع للمركز الرابع

كشفت شركة IDC، المتخصصة في الاحصائيات والدراسات، عن سيطرة آبل الكبيرة على سوق الساعات الذكية بنهاية العام الماضي، حيث تمكنت من الاستحواذ على 36.2% من الحصة السوقية للساعات في الربع الأخير من 2020 والذي انتهى بنهاية العام.

وتؤكد هذه الأرقام التفوق الواضح لآبل على نظيراتها من الشركات؛ حيث حققت استحوذت شاومي على 8.8% من الحصة السوقية، تلتها سامسونج بنسبة 8.5% فقط – ما يشكل فرق هائل بينها وبين المنافسين.

وتأتي هذه الأرقام بعد النمو في مبيعات الساعات الذكية بنحو 27% في الربع الرابع من 2020 مقارنة مع نفس الفترة من 2019؛ وقد ساهم نمو مبيعات آبل بنحو 45% في هذه الزيادة الكبيرة، حيث باعت الشركة نحو 55.6 مليون ساعة ذاكية، في حين باعت شاومي نحو 13.5 مليون ساعة ذكية، وسامسونج نحو 13 مليون ساعة فقط وهو ما يشكل تراجعًا بالنسبة للشركة الكورية.

على نفس الجانب، فقط كانت هواوي أكثر المتأثرين في سوق الساعات الذكية ومن أكثر المساهمين في توسيع الفجوة بين آبل وباقي الشركات، حيث تراجعت مبيعاتها بشكل ملحوظ لتحتل المركز الرابع في القائمة.

وبهذه الأرقام، فإن الربع الأخير من آبل أضاف توهجًا في جميع القطاعات، حيث تصدرت الشركة مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأخير من 2020، ورفعت مبيعاتها من أجهزة ماك والسماعات اللاسلكية التي تطورها، بجانب سيطرتها الآن على سوق الساعات الذكية، فضلًا عن النمو الكبير الذي حققته في قطاع الخدمات.

المصدر: موقع “عالم الثقنية”.

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