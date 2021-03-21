جورج وسوف يستعد لإطلاق أغنية “آه عالزمن”

يستعد الفنان السوري جورج وسوف لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية على طريقة الفيديو كليب سيطلق عليها “آه عالزمن”.

وقال سلطان الطرب إنّ التحضير لتصوير الفيديو كليب أصبح في مراحله الأخيرة، حيث اجتمع بالمخرج فادي حداد من أجل التباحث ببعض الأمور المتعلقة بالكليب، كظهور الوسوف فيه، والثياب التي سيرتديها.

وأغنية “آه عالزمن” من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى شكري، وإنتاج شركة لايف ستايلز ستديوز التي تتعاون مع سلطان الطرب للمرة الأولى.

يذكر أنّ أغنية سكت الكلام تعد آخر أعمال الفنان السوري، حيث أصدرها على طريقة فيديو كليب شارك فيه كل من النجمين السوريين عابد فهد وميلاد يوسف، والفنانة اللبنانية تاتيانا مرعب.

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