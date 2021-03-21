متلازمة النفق الرسغي.. أسبابها وطرق علاجها

حدد مستشفى دريسدن الجامعي الأعراض التي تدل على الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي، وقال إنّ الشعور بوخز بأطراف الأصابع في الليل من أهم العلامات الدالة عليها.

وأشار إلى أنّ هذه المتلازمة تحدث بسبب وجود ضغط على الأعصاب في النفق الرسغي في اليد، ناجم عن الإجهاد الشديد لليد في العمل أو التعرض للرضوض أو حوادث، بالإضافة إلى البدانة.

وقال المستشفى إنّ هذه المتلازمة تصيب في الغالب الإبهام، السبابة، والوسطى. وبرر حدوث هذه المتلازمة بأنّ الضغط يؤدي لعدم إمداد النفق الرسغي بالدم وتضيقه، وهذا يؤدي لموت الخلايا العصبية، لتفقد اليد بعد ذلك مهاراتها الحركية، ويصبح المريض عاجزاً عن أداء المهام العادية بيده كفتح الباب.

ودعا المستشفى الناس لعلاج هذه المتلازمة بشكل فوري باستخدام جبيرة خاصة، والخضوع للجراحة في حال استمر الوخز والخدر ومظاهر الشلل.

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