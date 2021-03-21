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أمريكية تكتشف “ملجأ قنابل” تحت غرفة نومها (فيديو)

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأت الأمريكية جينفر ليتل التي تعيش في ولاية كاليفورنيا أثناء نقلها بعض الأثاث في منزلها بوجود حفرة غريبة في غرفتها لم تكن تعلم بوجودها.

وفور اكتشاف الحفرة طلبت المرأة من زوجها تفقد الحفرة خوفاً من أن يكون فيها حشرات سامة.

وعثر الزوج في الحفرة التي كانت عبارة عن ملجأ للقنابل على سريرين بطابقين، ومبولة، وخزانة.

وبررت المرأة وجود الملجأ في منزلها الذي بني عام 1951 برغبة الناس في حماية أنفسهم من هجوم نووي كان من المتوقع حدوثه على ساحل كاليفورنيا.

يذكر أنّ مقطع الفيديو حظي بملايين المشاهدات على الإنترنت، وبعدد كبير من التعليقات التي عبّر المتابعون من خلالها عن ذهولهم لهذا الاكتشاف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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