نوال السعداوي ترحل عن عالمنا بعد تاريخ حافل بالعمل

فُجِعَ الوسط الثقافي العربي بوفاة الكاتبة المصري نوال السعداوي عن عمرٍ يناهز ال90 عاماً بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض.

وقالت مصادر مقربة من الكتابة الراحلة إنّها تعرضت في الفترة الأخيرة لأزمة صحية استدعت إدخالها المستشفى، وأنّ الأطباء ركبوا لها أنبوبة في المعدة، وذلك بعدما عانت من صعوبات في البلع.

وتعد الكاتبة والطبيبة المولدة عام 1931 إحدى أهم الروائيات في الوطن العربي، وشغلت خلال حياتها عدة مناصب أبرزها منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة المصرية، والأمين العام لنقابة الأطباء في القاهرة، وعضوية المجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية في القاهرة.

واشتهرت نوال السعداوي خلال حياتها بالدفاع عن المرأة، والنضال من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

يذكر أنّ الروائية المصرية حصدت عدة جوائز وقدمت خلال حياتها أكثر من 40 كتاباً ترجمت ل20 لغة، ومن أبرز أعمالها نذكر مذكرات طبيبة، تعلمت الحب، مذكرات في سجن النساء، وغيرها.

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