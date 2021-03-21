ساعة صينية جديدة بشاشة مستديرة تُراقب الصحة باستمرار

كشفت شركة نورث إيدج الصينية عن ساعة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها Range 5.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة مستديرة مقاس 1.2 بوصة ودقة عرض 240 * 240 بيكسل، وب3 أزرار على الجانبين من أجل تسيير عملية الاستعمال.

وتدعم الساعة الجديدة نظام GPS، و GLONASS، وBEIDOU، وتتميز بقدرتها على قياس معدل ضربات القلب، بوصلة، مقياس ارتفاع، ومستشعر درجة حرارة.

وقالت الشركة الصينية إنّ ساعتها الجديدة قادرة على عرض الإشعارات الواردة للهاتف الذكي.

وتحتوي الساعة على بطارية بسعة 320 ميلي أمبير تجعلها تعمل لمدة 7 ساعات في حال الاستخدام العادي.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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