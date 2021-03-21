فلسطين تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا

بدأت فلسطين حملة التطعيم ضد فايروس كورونا عقب حصولها على 60 ألف جرعة من اللقاحات عبر آلية كوفاكس العالمية كدفعة أولى

وحصلت السلطة الفلسطينية على 60 ألف جرعة من لقاحي ” فايزر أسترازينيكا”، عن طريق منظمة الصحة العالمية، تم تحويل 21 ألف جرعة منها إلى قطاع غزة.

وتستهدف المرحلة الأولى من حملة التطعيم من تزيد أعمارهم على 75 عاما ومرضى الكلى، بالإضافة إلى استكمال عملية تطعيم الطواقم الطبية التي حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح في وقت سابق، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وتسلم الفلسطينيون الشهر الماضي 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي، خصصت للكوادر الطبية كما تنتظر السلطة الفلسطينية وصول نحو 100 ألف جرعة من اللقاح الصيني بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من روسيا و129 ألف جرعة من شركتي “إر فارم” الروسية و”أسترازينيكا” السويدية بالإضافة الى التعاقد على نحو مليوني جرعة إضافية.

وانتشرت صور للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال حصوله على اللقاح في مكتبه.

ويتجهز الفلسطينيون عقد أول انتخابات تشريعية منذ 15 عاما في مايو المقبل.

الجدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بكورنا قد بلغ بالضفة الغربية نحو 165 ألف إصابة بالإضافة إلى 1845 وفاة، في حين سجل قطاع غزة 59 ألف إصابة و582 وفاة.

المصدر: وكالات

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