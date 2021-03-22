الآثار الجانبية للقاح كورونا.. هل تختلف بين الجرعة الأولى والثانية؟

أبلغ بعض الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، عن معاناتهم من آثار جانبية أكثر حدة من التي شعروا بها بعد الحصول على الجرعة الأولى، فما التفسير العلمي لذلك؟

وفي هذا الصدد، أكد خبراء في مجال القطاع الصحي، أنه لا يوجد أي اختلاف بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح كورونا، إلا أن الجرعة الأولى تعمل ببساطة على تهيئة الجهاز المناعي، بحيث يكون جاهزًا لإطلاق استجابة أكثر قوة عند تلقي الجرعة الثانية.

وأضاف الخبراء أن الآثار الجانبية الناتجة عن تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، تدل على أنها تؤدي وظيفتها بشكل فعال، وفقًا لموقع “سكاي نيوز”.

وتعتبر الحمى من الآثار الجانبية المحتمل أن يصاب بها أي شخص بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، كما حدث كريستين تشوي، باحثة في مجال التمريض بجامعة كاليفورنيا، حيث أشارت إلى أنها لاحظت ارتفاعًا في درجة حرارة جسمها عقب الحصول عليها، ولكن سرعان ما عادت إلى وضعها الطبيعي مرة أخرى.

وأضافت ديان جريفين، خبيرة الأمراض المعدية في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة، أن الجرعة الثانية مجرد تضخيم أو تكبير أو توسيع للجرعة الأولى.وأكدت جريس لي، خبيرة الأمراض المعدية للأطفال في مركز ستانفورد لصحة الأطفال: “ليس بالضرورة أن كل من يحصل على الجرعة الثانية يتعرض لآثار جانبية، لأن التفاعل الجسم مع لقاح كورونا يختلف من شخص لآخر”، مضيفةً: “إذا لم تتعرض لها، فهذا جيد.. لا يزال جسمك يقوم بعمله”.والشعور بألم في موضع الحقن، من الآثار الجانبية الشائعة للقاح كورونا، بالإضافة إلى التعب والصداع وآلام العضلات والقشعريرة والحمى والغثيان، بحسب المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

المصدر: الكونلستو

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