قافلة طبية تنطلق إلى الجنوب لتغطية احتياجات المراكز الصحية

سيرت وزارة الصحة الاثنين، قافلة طبية إلى المنطقة الجنوبية، لتغطية كافة احتياطات المنطقة بالشراكة مع مكتب التعاون الدولي واللجنة الدولية للإغاثة.

وقال ممثل مكتب التعاون الدولي بليبيا عبد المنعم الكميشي إن القافلة تضمنت تسع فرق موزعة على المناطق الجنوبية بدءا من بنت بية إلى أوباري وأدري، والعوينات وغات ومرزق وحميرة والكفرة.

وأضاف الكميشي أن القافلة ضمت أطباء من عدة تخصصات منها: جراحة العظام والكسور، وجراحة عامة وباطنة، وأطفال، وحديثي الولادة والنساء والولادة.

وتعاني المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة الجنوبية نقصا في الكوادر والأطقم الطبية والأدوية وبعض المعدات الطبية.

وكانت وزارة الصحة بحثت 20 مارس مع منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا الملف الصحي في المنطقة الجنوبية وتوفير أهم الاحتياجات التي تعاني من نقصها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية